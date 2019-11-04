Dolarda son durum: Güne 5.71 seviyesinin altında başladı

Dolar/TL sakin bir seyir izlerken bu sabah güne 5.71 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon verisini izleyecek.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolarda son durum: Güne 5.78 seviyesinin hemen altında başladı Ekim’de aylık %2.02 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle Eylül’deki %9.26’dan %8.6’ya gerilemesi bekleniyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL bugün saat 07.26 itibarıyla 5.6975/5.7027'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Böylece yıllık enflasyon Eylül’ün ardından Ekim’de de en son Temmuz 2017’de gerilediği tek hanede kalmaya devam edecek. Ancak baz etkisinin ortasından kalkmasıyla Kasım ve Aralık’ta yıllık enflasyonun tekrar çift haneye gelmesi ve TÜFE’nin yılı %12.3 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyon tahmininin bu yıl için 1.9 puan aşağı çekilerek %12’ye düşürüldüğünü, 2020’nin %8.2’de korunduğunu açıkladı. Uysal enflasyon raporu sunumunda, "Geldiğimiz noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandığımızı, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceğimizi vurgulamak isterim" dedi.

Piyasanın genel olarak sakin bir seyir izlediğini söyleyen bir bankacı, "Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyoruz. Olumlu bir enflasyon rakamının kura yansıması çok sınırlı olabilir, 5.70 seviyeleri ciddi taban oldu. Piyasanın bir miktar uzun pozisyonunun olduğunu düşünüyorum ama henüz çözülecek bir ortam olmadı" dedi.