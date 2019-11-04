Arınç: Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan isimlere seslendi ve "Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" dedi.

Gazeteci-yazar Kemal Öztük’ün YouTube kanalındaki ilk konuğu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç oldu.

Söyleşinin üçüncü bölümü bugün yayınlandı ve burada Arınç, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a çağrı yaptı.

​'Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler'

"İyi işlerde de zor işlerde de birbirimizin acısını paylaştık, başarısını paylaştık. Şimdi bu insanların şu veya bu sebeple AK Parti'den ayrılmak istemelerine razı değilim. Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Ama onlar da şunu bekliyorlar şüphesiz, 'İyi de bizi bu noktaya düşürmeyin. Bize hakaret ettirmeyin. Bize birtakım edepsizlerin ağzından kötü kötü şeyler söyletmeyin. Bizim elimiz de kalem tutuyor, kafamız da iş yapıyor. Bize mevki makam değil ama belli görevler verin. Bizim aidiyet duygumuzu güçlendirin. Bizi ihraç etmeye kalkmayın.' Bütün bunları istediklerinden eminim. Onlara ben kötü insanlar diyemem, onlar hakkında kötü konuşamam. Kul hakkı var her şeyden önce, kardeşlik hukuku var."

Kozmik odayla ilgi bana yöneltilen suçlamaları, hain terör örgütü FETÖ’nün siyasi ayağı iddialarını ve siyasi konularla ilgili tüm soruları gazeteci Kemal Öztürk’ün YouTube kanalında cevapladım.

Röportajın son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. https://t.co/ywk08seKkK — Bülent Arınç (@bulent_arinc) November 4, 2019

'Ne hazindir ki, savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgüleri halen elden ele dolaşmaktadır'

​Arınç daha sonra söyleşinin bugüne dek yayınlanan bölümlerine gelen tepkileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. "Şahsıma, aileme ve partime yöneltilen hakaret, beddua ve iftiraların üslubu, tarzı ve mesaj sahiplerinin profilleri gerçek FETÖ üyelerinin varlığını gözler önüne sermektedir. Bu mesajlar intikam, nefret ve öç alma duygusuyla hareket eden FETÖ terör örgütünün halen kamuoyunu etkileme çabasının bir parçasıdır. Asıl mücadele edilmesi gerekenler, işte bu ülke düşmanlarıdır" diyen Arınç, sözlerinin devamında şu ifadeyi de kullandı:

"KHK mağdurlarının uğradığı haksızlığı dile getirmenin FETÖ'yü aklamak olduğunu iddia edenlerin akıl ve izandan yoksun olduğunu söylerim. Ne hazindir ki, savcıları göreve çağıranların geçmiş yıllarda FETÖ övgüleri halen elden ele dolaşmaktadır."

Arınç ayrıca, görev yaptığı süre boyunca imza attığı her idari uygulama ve kararın hesabını vermeye hazır olduğunu söyledi.