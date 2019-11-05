Yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı: Eminönü balıkçıları tahliye edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Eminönü'ndeki balıkçıların tahliye edileceğini duyurdu. Daha önceden verilen 'yürütmeyi durdurma' kararının ortadan kaldırıldığını söyleyen Ongun, davanın incelenmeden reddedildiğini söyledi.

İstanbul Eminönü’ndeki balık-ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulma kararı kaldırıldı. Balıkçı tekneleri boşaltılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup ‘yürütmeyi durdurma’ kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 5, 2019

​Ne olmuştu?

İBB, Eminönü’nde sahilde yer alan ve balık-ekmek satan teknelerin 1 Kasım’da sözleşmesinin sona ermesiyle boşaltılacağını duyurmuştu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi’nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve tahliye geçici bir süreliğine durdurulmuştu.