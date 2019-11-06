Türk Dışişleri: 'İsrail'in yasa dışı yeni konut inşa kararını reddediyoruz'

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgali altındaki topraklarda yeni yerleşim birimlerine onay vermesini, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikasının yeni ve açık örneği şeklinde niteleyerek, İsrail'in bu yasa dışı kararını reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada , İsrail'in işgal altında tuttuğutopraklarındaki2 bin 342 yeni konutun inşa edilmesine onay vermesinin, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik politikasının yeni ve açık bir örneği olduğu belirtildi.

Bu yıl İsrail makamları tarafından onaylanan toplam ilave yerleşim birimi sayısının, geçen seneye kıyasla neredeyse yarı yarıya artmış olmasının, İsrail'in iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etme hedefinin somut göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası hukuku alay edercesine hiçe sayarak Filistinlilerin temel haklarını çiğnemeyi sürdüren İsrail'in bu yasa dışı kararını reddediyor, uluslararası toplumun tüm üyelerini, bir kez daha Filistin halkına uygulanan işgal ve zulme karşı çıkma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz".