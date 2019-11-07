Marmaray için tarihi an: İpek Yolu treni Boğaz'dan geçti

Çin'den gelen 850 metrelik yük treni Marmaray hattıyla Avrupa'ya geçiş yaptı.

'Tek Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında, Çin’den yola çıkıp Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden devam eden ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'dan geçiş yaptı.

Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçecek China Railway Express adlı kargo treni Kazakistan'ın ardından BTK hattında olan Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek dün Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Tren, Demir İpek Yolu üzerinden Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a ulaşacak.