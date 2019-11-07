Kuzu'dan kendisi için 'Kaddafi’nin paralarını Türkiye’ye getireceğim diye çocuğumu kandırdı' diyen Atılgan'a tepki

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kendisi için "Kaddafi’nin paralarını Türkiye’ye getireceğim diye çocuğumu kandırdı" iddiasını ileri süren eski Esenler Belediye Meclis Üyesi Mustafa Atılgan'a tepki gösterdi. Kuzu, Atılgan'ın kendisine şantaj yaptığını ve para istediğini söyledi.

Eski Esenler Belediye Meclis Üyesi Mustafa Atılgan'ın "Burhan Kuzu, Kaddafi’nin paralarını Türkiye’ye getireceğim diye çocuğumu kandırdı. Kaddafi’nin 760 milyon dolarını Türkiye’ye getireceğim diyen Kuzu, parayı getiremedi ve topladığı paraları geri ödemeyince fatura aileme ve oğluma kesildi. Bu olayı yargıya taşıdım" şeklindeki iddiasına yanıt geldi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu ve "Mustafa Atılgan isim şahıs, konumumu kullanarak ve şantaj yaparak benden para almak istedi. Buna müsade etmedim. Olay anlattığı gibi değildir. Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak dava açılması uygun görülmemiştir" dedi.

Bugün, birkaç sitede hakkımda çıkan haberle ilgili açıklama:

Mustafa Atılgan isim şahıs, konumumu kullanarak ve şantaj yaparak benden para almak istedi. Buna müsade etmedim. Olay anlattığı gibi değildir. Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak dava açılması uygun görülmemiştir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) November 7, 2019

​Kuzu, şöyle devam etti:

"Mustafa Atılgan isimli şahısın, hakkımda söylediklerinin tamamı iftiradır.Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş ve reddedilmiştir. Haberleri yayınlayan sözde gazetelere çağrı yapıyorum, hani hukukun üstünlüğüne olan saygınız? Haber bulmakta acze mi düştünüz? Tarafsız basın ha! Yuh size."

Mustafa Atılgan isimli şahısın, hakkımda söylediklerinin tamamı iftiradır.Hakkımda suç duyurusunda bulunmuş ve reddedilmiştir. Haberleri yayınlayan sözde gazetelere çağrı yapıyorum, hani hukukun üstünlüğüne olan saygınız? Haber bulmakta acze mi düştünüz?Tarafsız basın ha!Yuh size — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) November 7, 2019

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