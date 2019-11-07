Soylu: Türkiye’de 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İçişleri Komisyonunda “Türkiye’de Göç Yönetimi” sunumu yaptı. Soylu, sunumda Türkiye’nin coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle önemli göç ve iltica akınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye’nin, göçmenler için geçiş ülkesi (transit) konumunun yanı sıra bir hedef ülke haline de geldiğini söyledi. Soylu, sunumda güncel rakamları da paylaştı.

Soylu’nun sunumunda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor. Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise bugün itibariyle kamp içinde 62 bin 673, kamp dışı 3 milyon 617 bin 930 olmak üzere toplam 3 milyon 680 bin 603 oldu. Bu Suriyelilerden 1 milyon 70 bin 144’ünün ise geçici ikamet izni bulunuyor. Uluslararası koruma kapsamında yabancı sayısı ise 324 bin 161. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Türkiye’de 43 bin 670 kişi uluslararası koruma başvurusu yapmış durumda bekliyor.

'Son 3 yılda 171 bin 967 kişi ülkesine gönderildi'

2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 yılda 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 65 bin 95 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine geri gönderildi. İstanbul Valiliği’nin geçici ikamet kaydı İstanbul’da olmayan Suriyelileri de kayıtlı oldukları illere geri göndermeyi kapsayan uygulamayla ilgili de 190 bin kişi İstanbul dışına gönderildi.

'Hedef göçü önlemek'

İçişleri Bakanı Soylu, düzensiz göç ile ilgili “2015’te 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi 20 bine çıkarıldı. 2015 ve 2019 yıllarında iki farklı ‘Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’ hazırlandı. Kaynak ülkelerle işbirliği geliştirildi. Düzensiz Göç Ortak Veritabanı kuruldu. Ulusal Gönüllü Geri Dönüş Mekanizması oluşturuldu. Hedeflerimiz, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında güncellenmektedir” dedi.

Soylu, düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası mekanizmalar ve iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini, bu kapsamda hazırlanan Göç Strateji Belgesi ile sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz iş gücü göçünün etkin ve kapsamlı politikalarla yöneltilmesi, düzensiz göçmenlere ilişkin ülke içerisindeki işlemlerin insan hakları odaklı yürütülmesi, hassas durumdaki düzensiz göçmenlerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ve düzensiz göçle mücadelede kanıta dayalı politikalar üretilmesi, düzensiz göçmenlerin insan hakları standartları çerçevesinde geri gönderilmesi sisteminin güçlendirilmesi ve yeniden uyumlarının sağlanması amaçlandığını belirtti.

'Bu belge sadece Suriyeliler için hazırlanmamıştır'

Son günlerde kamuoyunda yer alan Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nda da gizli bir belge olmadığını da vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, şöyle dedi:

“İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve göç alanında çalışan akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanmış, Göç Kurulu toplantılarında defalarca tartışılarak kabul edilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. Ülkemizde, 180 binin üzerinde yabancı öğrenci, çok sayıda uluslararası şirket çalışanı yabancı, Irak Türkmenlerinden Uygur Türklerine kadar gönül coğrafyamızdan gelmiş çok sayıda sığınmacı bulunmaktadır. Belge, bu yabancıların ülkemizde bulundukları süre içerisinde hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeleri, kamu kuruluşlarımız arasında koordinasyonun sağlanması, kamu hizmetlerinin planlanması amacıyla bütüncül bir göç politikasının parçası olarak hazırlanmıştır.”