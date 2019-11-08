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06:20 08 Kasım 2019
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    Kurtulmuş: Oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesidir

    © AA / Fahrettin Gök
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz kuklacıları tanıyoruz. Kurtuluş mücadelemizi verirken de karşımızdaki 3-5 çapulcuya asla takılmadık. Onların arkasındaki emperyalist güçleri gördük ve onlarla mücadele ettik" dedi.

    AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, Türkiye, Ortadoğu ve dünya siyasetinin artık yeni bir döneme girdiğini, Ortadoğu ile dünyadaki siyasi ve ekonomik dengelerin bundan 10-20 yıl önceki gibi olmadığını belirtti.

    Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuşmayla birlikte siyasi mücadelesini bir safha daha ileriye taşımış, tabiri caiz ise vites büyütmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız vites büyütmüşken bizler olduğumuz yerde sayamayız. Bizlerin de parti ve teşkilat olarak ileri gitmemiz, bu çalışmada vites büyütmemiz, hızımızı artırma mecburiyetimiz vardır" diye konuştu.

    Türkiye'nin terör örgütleri ile hizaya sokulmak istendiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

    "7 Şubat 2012, 17-25 Aralık, Gezi Parkı olayları, 15 Temmuz,  arkasından ekonomik manipülasyonlar, döviz kuru üzerindeki oyunlar, bunların hepsi boş yere yapılmış şeyler değildir. Türkiye 40 yıldır PKK ile uğraşıyor. Yetmediği gibi Türkiye'yi FETÖ, DEAŞ, PYD ve YPG ile sıraya sokmak, hizaya sokmak istiyorlar. AK Parti sıradan bir parti değildir, liderinin resmini ve amblemini gördüğünüz Türkiye'deki sıradan partilerden birisi değildir. AK Parti bir dava hareketinin, medeniyet mücadelesinin adıdır. AK Parti dünya mazlumlarının öncüsü, coğrafyamızın sözcüsü, dünyadaki zalimlere karşı dik duran bir ülkenin dik duran partisidir."

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    'Oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesidir'

    Kurtulmuş, Ortadoğu'da son yıllarda ortaya konulan tiyatro ve oyunun ne olduğunu iyi bildiklerini aktararak, "Başımıza onun için bir sürü bela geliyor. Irak'ın 1991'de işgali ile başlayan süreçte oynanan oyunun adı Sykes-Picot'nun ikinci perdesi, ikinci sahnesidir. Sykes-Picot, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip ülkelerin masaların üstünde gönye ve pergeller ile sınırları suni bir şekilde çizip 'Burası Suriye, burası Türkiye, burası Lübnan, burası Ürdün' diyerek Ortadoğu coğrafyasını hallaç pamuğu gibi atmalarıdır" ifadelerini kullandı.

    Şimdi bu oyunun ikinci perdesinde gönül ve zihinlerin bölünmek istendiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

    "Onlara 'Sen Kürt'sün, Türk'sün, Şii'sin, Sünni'sin ve sen Arap'sın' diyerek Ortadoğu halklarını hallaç pamuğu gibi atmak istiyorlar. Şimdi bize düşen Ortadoğu'nun dağıtılmak istenen halklarını derleyip toparlamaktır. Osmanlının yıkıldığı son dönemlerde, Anadolu'daki bu kurtuluş mücadelemizin öncesinde gelip fiilen işgal ettiler. Fransız'a, Yunan'a, İngiliz'e tekmeyi vurup gönderen bu aziz milletir. Bu ülkeyi karış karış işgal etmeye kalktılar. Baktılar ki bu millet öyle teslim olmuyor."

    Kurtulmuş, büyük resmin bir tarafına bakılarak "burada PKK, FETÖ var" denilerek tamamının görülemeyeceğine dikkati çekti.

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    "Bunlar terör örgütlerini, silahlı örgütleri kullanmayı çok iyi bilirler" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

    "Dün kullandıkları gibi bu gün de kullanıyorlar. DEAŞ'ı kim kullandı ve buraya getirdi. Ömrümüz olursa göreceğiz, birkaç sene içinde affedersiniz kirli mendil gibi çöp tenekesine atacaklar. Şimdi FETÖ'yü beslediklerine bakmayın, hem de balla kaymakla besliyorlar. Ama işleri bittiği zaman çöp tenekesine atacaklar, yüzüne bile bakmayacaklar. Şimdi PYD, PKK var, korumak için her gün tweet atıyorlar. İşi bitsin ne PYD'nin ne YPG'nin ismini hatırlayacaklar. Malcolm X'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, 'Ne kullanırsan kullan, ne atacaksan at, vuracaksan kuklayı değil kuklacıyı vuracaksın' diye. Biz kuklacıları tanıyoruz. Biz kurtuluş mücadelemizi verirken de karşımızdaki 3-5 çapulcuya asla takılmadık. Onların arkasındaki emperyalist güçleri gördük ve onlarla mücadele ettik. Aslında orada karşımıza maşa olarak çıkarılanları değil."

    Kurtulmuş, bugün de büyük resmi gördüklerini dile getirerek, "Büyük resim açıktır. Ortadoğu halklarının gönülleri ile zihinlerini kırmak ve bu halklara rehberlik yapacak Türkiye'yi diz çöktürüp oturtturmak. Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan'dan ayırarak, Erdoğan'ın önünü keserek Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar. Avucunuzu yalarsınız. Türkiye asla diz çökmeyecek, Bu aziz millet de asla Recep Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacaktır" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    FETÖ, IŞİD, PKK, Numan Kurtulmuş, AK Parti
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