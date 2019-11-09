İstanblu'da bir adam, imam nikahlı olarak aynı anda 7 kadınla evlendi: Kadınların yıllarca birbirlerinden haberi olmadı

Sevgi D., eşinin hayvancılıkla uğraştığı için İstanbul'un merkeze uzak bir semtte ikamet etmek zorunda oluyordu biliyordu. Bunun için eşinin eve gelmemesini yadırgamıyor bu sebeple gün içinde defalarca telefon görüşmesi gerçekleştiriyorlardı.
Eşlerin birbirlerinden haberdar olması
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Ömer Sırtaş, bir süre önce eşine çiftlikte sıkıntılar yaşadığını fakat üzerinde kredi olduğu gerekçesiyle zor duruma düştüğünü belirtti. Eşiyle görüşen Ömer, kaynanasının kendisi için kredi çekmesini istedi. Yaşanan sıkıntılar karşısında kızı Sevgi'nin ısrarı sonrası, genç kadının annesinin damadı için kredi çekmeyi kabul etti.
Kadının annesi ise bir süre sonra kredi borcunu öderken sıkıntı çekmeye başladı. Bir akşam, damadını arayan genç kadın, telefonu açan başka bir kadına damadını sordu. Telefondaki kadın, "Eşimi neden arıyorsunuz?" diye sorduğunda ise kaynana, telefondaki Selin E.'ye, Ömer S.'nin kendi kızıyla evli olduğunu söyledi.
'İftira' diyerek dava açtı
Duydukları sonrası eşine durumu anlatan 39 yaşındaki Selin, eşinin, "Yanlış numara" şeklindeki beyanıyla karşı karşıya kaldı. Fakat Sırtaş'a inanmayan ve kendisini arayan numarayı yeniden arayan Selin, kaynanayla konuştu ve Ömer'in Sevgi ile evli olduğunu hatta bir de erkek çocukları olduğunu öğrendi. Selin ise Sırtaş'la 7 yıldır evliydi ve iki çocuğu bulunuyordu.
Sırtaş ise, kendisine iftira atıldığını, Sevgi D.'yi ve ailesini tanımadığını söz konusu çocuğun ise kendisinden olmadığını ileri sürüp bir de DNA tespiti için dava açtı. Eşini inandırmak için bu yola başvuran Ömer'e mahkemeden kötü haber geldi. Çünkü Ömer, o çocuğun yüzde 99 oranında babasıydı. Mahkemede başka bir şok yaşayan iki kadın, Ömer Sırtaş'ın 3 çocuğu daha olduğunu öğrendi.
Yıllarca birbirlerinden habersiz yaşamışlar
Savcılığa konuştular
Ömer'in oyununu bozan iki kadın, bu kez genç adamın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Sırtaş, önce Sevgi'nin evini basıp, öldürmeye çalıştı. Ardından Selin'e hakaret ve tehdit dolu mesajlar attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran iki kadın, imam nikâhlı kocalarını savcılığa ihbar etti. Savcılık tarafından Ömer Sırtaş hakkında soruşturma başlatıldı.
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