AİHM'den son 16 yılda Türkiye aleyhine 295 milyon liralık tazminat kararı

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan 'hak ihlali' başvurularını sordu.

CHP'li Antmen'in önergesini Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı yanıtladı.

AİHM'e Türkiye'den yapılan toplam başvuru sayısının 110 bin olduğu ifade edilen yanıtta, 3 bin 128 ihlal kararı verildi, bu sıralamada Türkiye'nin dünya birincisi olduğu ifade edildi.

Yanıtta, 3 bin 128 ihlal kararının 2 bin 840 tanesinin 16 yılda verildiği ve bu davalar nedeniyle Türkiye’nin ödediği toplam tazminat miktarının ise 295 milyon 581 bin TL olduğu belirtildi.