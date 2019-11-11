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13:05 11 Kasım 2019
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    Mercedes, Bentley ve Porsche satan 'noter onaylı' otomobil şebekesi çökertildi

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    Türkiye
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    Lüks otomobilleri yurtdışından ucuza temin edip Türkiye’ye sokan çoğu galerici 22 kişi gözaltına alındı. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli’deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor.

    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Etiler, Florya, Fulya ve Şişli’de bulunan çok sayıda lüks oto galerisine yönelik önceki sabah operasyon yapıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor. Soruşturma kapsamında yakalanan 20 lüks otomobile ise tedbir konuldu.

    Şüpheli ifadelerine göre, bir süredir teknik takip altında olan şebeke üyelerinin faaliyeti ise şu şekilde işledi: Yurtdışında bulunan, Mercedes, Bentley, Porsche Cayenne, Land Rover ve Volvo gibi lüks marka otomobiller normal yolla Türkiye’ye getirildi. Gümrük kapısından geçen otomobilin 6 ay Türkiye’de kalma hakkı var. Süreç de bu aşamadan sonra başlatıldı. Galericiler, öncelikle, aracın devrini yapacakları kişileri buldu. Bulunan kişilerin tamamı ya işsiz veya çeşitli borçları bulunuyor. Daha sonra aracın tescil işlemleri, Laleli’de bulunan anlaşmalı noterden yapıldı. Yabancı plakalı aracın şasi numarası da değiştirilerek ikinci el araç olarak tescil işlemi yapıldı. Daha düşük segmentli araç olarak tescili yapılan otomobil, üçüncü kişilere satıldı. Böylece, yüksek vergi ödenmediği için, piyasada satılan araçlara kıyasla çok daha düşük bir fiyata mal edilen otomobiller 100-200 bin lira daha düşük fiyata üçüncü kişilere satıldı.

    İşsiz kişilerin üzerine geçirilen otomobilleri piyasadan ucuza satan şebekenin oyunu, bir kişinin itiraflarıyla ortaya çıktı.

    Araç başına 5 bin lira

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen M. K. adına 4 otomobil tescil edilmiş. Bir ara taksicilik yapan M. K., işsiz olduğu bir dönemde kahvehanede otururken, gözaltına alınan galeri sahiplerinden birinin kendisini bulduğunu söyledi.

    İfadesinde sistemin işleyişi ile ilgili detaylı bilgiler veren M. K. şunları söyledi: “Galeri sahibi Ç. P. ile irtibat kurdum. Bana galeri işi yaptığını ve üzerinde haciz olduğu için alım satımlarda problem yaşandığını, eğer kabul edersem benim üzerimden araç alım satımı yapacağını bu işten de araç başına 5 bin lira para alacağımı söyledi. Ben de, yasa dışı bir işlem olup olmadığını sordum. Ç. P. de bana ‘bu işleri noter huzurunda yapıyoruz’ dedi. Ben de, herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünerek kabul ettim. Ben kabul ettikten sonra Ç. P. ile birlikte, Laleli’deki notere gittik. Volvo marka bir araç ile Mercedes marka bir aracı üzerime kaydettiler. ”

    'Notere rüşveti asansörde verdim'

    M. K. ifadesinin devamında ise, notere bizzat rüşvet verdiğini belirterek şunları anlattı: 

    "Tam tarihini hatırlamıyorum ama bir gün, Ç. P. beni aradı. Elime tescil işlemi için artex kağıdı ve 10 bin lira verdi. ‘Notere git, parayı kimsenin görmeyeceği bir yerde kendisine ver’ dedi. Ben notere asansörde parayı verdim. Parayı verdiğim şahıs R. K. isimli noterdi. Parayı sadece noter değil, baş katibi Ç. de alıyordu.”

    5. araçta polisler geldi

    A. Ö. ise ifadesinde “Ben, oto alım satım işi yapan B. G. ve M. Ö.’yü tanıyorum. Bu şahıslar araç başına 2-3 bin lira vereceklerini söyledi Üzerime 4 otomobil kaydedildi. 5’inci aracın işlemi yapılırken polis geldi ve beni emniyete götürdü. İşsiz olduğunu belirten A. Ö. adına 4.5 milyon liralık bir Mercedes Benz, 2 Land Rover ile bir Porsche tescil edildi. Bar çalışanı U. C. A. da adına, Porsche Cayenne marka araç tescili yapılan bir diğer isim"  diye konuştu. 

    Daha düşük fiyata piyasada satışı yapılan otomobillerden 20’sine yönelik tedbir kararı verildi. Anılan otomobiller Gümrük’e ait otoparka çekildi.

    Konuya yakın bir kaynak, söz konusu araçları alan kişilerin de sorun yaşayabileceğini söyledi. Aynı kaynak “Bu araçlar, 100-200 bin lira daha düşük fiyata satılıyor. Alan kişilerin de daha dikkatli olması beklenir. Vergilerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda fiyat farkının bu seviyede olması şüpheli görülmeli” dedi.

    El konulan otomobillerden ikisinin hava taksi işi yapan bir holdinge ait olduğu öğrenildi.

    Çok sayıda galerici gözaltında

    GÖZALTINA alınan galeri firması sahiplerinin birçoğu sektörün bilinen isimleri. Florya, Fulya, Etiler ve Şişli’de bulunan galeri sahiplerinden göz altına alınanlar arasında G. İ., M. E., E. A., A. P., N. A., S. A. H., Ç. P., B. G., Ü. D., R. E., L. A. ve B. A. gibi isimler bulunuyor. Emniyetteki sorgu işlemleri dün bitmesi beklenen şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

    Etiketler:
    Çete, Porsche, Bentley, Mercedes, Otomobil, Noter, Fulya, Florya, Şişli, Etiler, İstanbul
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