Maddi sıkıntılar yaşadığını öne sürüp intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışanlara sahte para saçtı

Adana'da maddi sıkıntılar yaşadığı iddiasıyla bir inşaatın 15. katına çıkan M.H.A.Y., cebindeki bir deste sahte parayı kendisini ikna etmeye çalışan vatandaşlara attı.

Adana'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde inşaat işçileri, çalıştıkları binanın 15. katına çıkan M.H.A.Y.'nin intihar etmek istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, M.H.A.Y.'yı kararından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak çok miktarda borcu olduğunu öne süren M.H.A.Y., binadan inmek istemedi.

Polis merkezine götürüldü

Bu sırada M.H.A.Y., binanın altında kendisini ikna etmek için bağıran vatandaşlara cebinden çıkardığı sahte paraları attı. Uzun süren ikna çabaları sonucu M.H.A.Y., kararından vazgeçip, bulunduğu yerden indikten sonra polis merkezine götürüldü.