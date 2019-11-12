Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İlk olarak Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın duyurduğu habere göre, 'FETÖ darbe çağrışımı' davası kapsamında yaklaşık 3.5 yıl tutuklu kalan eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında 4 Kasım'da verilen tahliye kararı kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul eden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altan hakkında yakalama kararı çıkardı.

Altan yeniden cezaevine girecek.

Avukat Ok: Bu hukukun katlidir

Kararı ilk değerlendiren isimlerden biri olan Avukat Veysel Ok, "Biz bu hikayeyi soruşturma aşamasında da görmüştük. Sulh ceza hakimliği tahliye etmiş sonra itirazla tutuklanmıştı" dedi. Ok, şunları kaydetti:

"Şimdi 3 yıl sonra yine tahliyesine tahammül edemediler. Bu hukukun katlidir. Bu zulm/ hukuksuzluk sadece Altan’a değil herkese yapılmıştır."

Biz bu hikayeyi soruşturma aşamasında da görmüştük.Sulh ceza hakimliği tahliye etmiş sonra itirazla tutuklanmıştı.Şimdi 3 yıl sonra yine tahliyesine tahammül edemediler. Bu hukukun katlidir. Bu zulm/ hukuksuzluk sadece Altan’a değil herkese yapılmıştır. https://t.co/Wx3IRo9iYJ — Veysel Ok (@shemmoshemmo) November 12, 2019

Altan'ın avukatı: Savcını itirazını mahkeme 17:00'da karara bağladı, ısrarıma rağmen kararı bana vermedi

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da kişisel Twitter hesabında saat 18:06'da bir paylaşımda bulundu. Çalıkuşu, mahkemenin itirazı saat 17:00'da karara bağladığını belirtti ve "Israrıma rağmen kararı bana vermedi. 'Yarın öğrenin' dedi. Dilerim karar hukuka uygundur. Aksi halde 27. Ağır Ceza Mahkemesi bir hükmü bozarak istinaf mahkemesinin yetkisini gasbetmiş sayılacaktır" ifadesini kullandı.

Savcının Ahmet Altan’ın tahliyesine yasal olmayan itirazını

27 AĞM 17.00’de karara bağladı



Israrıma rağmen Kararı bana vermedi



“Yarın öğrenin”dedi



Dilerim karar hukuka uygundur



Aksi halde 27 AĞM bir HÜKMÜ bozarak istinaf mhsinin yetksini gasbetmiş sayılacaktır@abdulhamitgul — Figen AlbugaÇALIKUŞU (@FigenCalikusu) November 12, 2019

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