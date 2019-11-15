Bakan Ersoy, Tamince’nin Turizm Tanıtım Ajansı’na atanmasını savundu

Kültür ve Turzim Bakanı Ersoy, Meclis’te iş insanı Fettah Tamince'nin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasını “Türkiye'de benim bir tane markam var yurt dışında markalaşmış Rixos markası var. Hiç düşünmeden, orada olması gereken kişi benim açımdan Fettah Tamince" diyerek savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK bütçelerinin görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri Fettah Tamince'nin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasını da gündeme getirdi.

CHP'den Bakan Ersoy'a: Tamince'nin atanmasıyla ilgili baskı gördünüz mü?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Ajans Yönetim Kuruluna Fettah Tamince’nin atanmasıyla ilgili baskı gördünüz mü? İçtenlikle cevap vermenizi istiyorum” diye sordu. Bakan Ersoy da, “İçtenlikle cevap vereyim mi? Bana bir tane isim verin Türkiye markası, bir tane Türkiye markası isim verin dünyada otel zincirinde markalaşmayı başarmış” dedi. CHP’li Adıgüzel’in, “Yani bunun bununla ne ilgisi var?” demesi üzerine de Bakan Ersoy, şunları söyledi:

'Hiç düşünmeden, orada olması gereken kişi benim açımdan Tamince'

“Bakın, ben sektör olarak bakıyorum. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, sektöründe lider, konusuna hâkim, kendisini geliştirmiş, ülke adına bir şeyler yapabilmiş insanlara… Türkiye'de benim bir tane markam var yurt dışında markalaşmış Rixos markası var. Hiç düşünmeden, orada olması gereken kişi benim açımdan Fettah Tamince. Ben, sektör olarak bakıyorum bakın, siz siyasi bakıyorsunuz. İçtenlikle sordunuz, içtenlikle cevap verdim, benim tek kriterim var. Oradaki atanmış adayların hepsini size sayayım bakın. Hepsinin bir turizmde başarı öyküsü vardır. Mesela Ece Hanım var, Ece Tonbul; Paloma Otellerinin sahibi, ‘Diana Travel Agency’nin sahibi yani Thomas Cook grubu iflas etti gerçi ama yılda 2 milyona yakın çeşitli yan aktiviteleriyle birlikte turist getiriyordu, onun sahibi olan bir şirketin temsilcisi. Baktığınız zaman, Amsterdam’da Türkiye'nin en büyük tur operatörlerinden Corendon var, onun sahibi Yıldıray Bey, o da orada yer alıyor. Cem Kınay var, Magic Life ve Gulet’in sahibi –ki şu anda TUI’ya satmış oldu- başarılı bir uluslararası marka yarattı, TUI’ya sattı; bu insan da burada. Baktığınız zaman, TAV’dan Sani Bey biliyorsunuz, TAV Grubu havalimanlarını temsilen geldi. Türkiye'nin en büyük havalimanı grubu. Yani Türk Hava Yolları zaten otomatik atanıyor Türkiye'nin en büyük hava yolu olduğu zaman. Bu tarz baktığınız zaman, oraya atanan her insanın arkasında kendi sektörüyle ilgili bir başarı hikâyesi var. Benim tek kriterim bu oldu, o şekilde atadım ama bizim atadığımız kişiler geçici kurucu üyeler. Aslında biz 29 Aralıkta seçimlerini yapıyoruz, 1 Ocaktan itibaren de her bölgeden seçilmiş üyelerle yolumuza devam edeceğiz.”

CHP’li Mustafa Adıgüzel ise, “Sayın Bakan, Ordu’nun bile neredeyse eğitim kurumları FETÖ’nün temizlenmesi adına tamamen ayıklanırken, bu hassasiyeti de göz ardı edemezsiniz yani ben onu ifade etmek istedim” diye konuştu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise “Sizin görüşünüz öyle” diye yanıt verdi.