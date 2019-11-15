Ahmet Hakan ABD'deki izlenimlerini anlattı: Erdoğan ile bir araya geldik, baktım espri yapıyor, gülüyor

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine dair izlenimlerini aktardı. Hakan, dönüş günüyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldik. Baktım, espri yapıyor, gülüyor, rahat görünüyor" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'ABD gezisinden çıkan altı önemli sonuç' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinden izlenimlerini aktardı.

Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilerden biri olan Hakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın uzaktan 'buz gibi soğuk biri' izlenimi verdiğini, ancak yakından gözlemlendiğinde "Yahu o kadar da buz gibi değilmiş" dedirttiğini söyledi.

Hakan, ABD Başkanı Trump'ın çabuk sıkılan biri oluğunu belirterek "Konuşmalar uzayınca havalara bakar, sıkıldığını belli eder. Erdoğan ne kadar uzun konuşsa da Trump’ın dikkatinin bir an olsun dağılmadığı gözlerden kaçmadı" ifadesini kullandı.

'ABD medyası bir acayip'

Yazısının devamında ABD medyasına da bazı eleştiriler yönelten Hakan, "ABD medyası bir acayip. Bizim medyayı bile mumla aratıyorlar. Yandaşlar var, karşıtlar var. Ara ton kalmamış. Gri alan neredeyse yok" ifadesini kullandı.

'Sadece önem verdikleri ülkelerin liderleri için yolları keserler'

Hakan, Erdoğan'ın konvoyu için Washington'da tüm yolların kesildiğini belirtti ve "Bilenlere sordum: Her lider için yolları keserler mi?. Cevap geldi: Sadece önem verdikleri ülkelerin liderleri için keserler, onların sayısı da beşi geçmez" bilgisini verdi.

'Görüşmeden çok umutlu ayrıldım'

Hakan, Erdoğan'la arasında geçen bir diyaloğu da şöyle anlattı:

"Her şey bitti. Tam dönülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldik. Baktım: Espri yapıyor, gülüyor, rahat görünüyor. Tam ‘Sizce bu görüşme başarılı geçti mi?’ diye soracaktım, kendisi ben daha sormadan söyledi: Görüşmeden çok umutlu ayrıldım."