Soylu: Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre İstanbul Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti.

Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi, olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.

Saat 15:08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor.

Kemara kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.

Soylu: Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındıhttps://t.co/0v8K2nY4y2 pic.twitter.com/mmzkqVPyAl — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019

Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını duyurdu.