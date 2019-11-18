Çavuşoğlu'ndan Suriye'nin kuzeyi için harekat mesajı: Netice alamazsak yine gereğini yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı ve "Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikaya ilişkin olarak bazı açıklamalarda bulundu.

ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, istihbaratı 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakalanan teröristin' verdiğini söyledi.

Devamında ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara değinen Çavuşoğlu, "Gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım" ifadesini kullandı ve Suriye'nin kuzeyinin 'teröristlerden temizlenmesi gerektiğini' vurguladı.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız."