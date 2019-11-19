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11:49 19 Kasım 2019
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    İmamoğlu yeni nesil yerli metrobüs testinde

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 291 yolcu kapasiteli yerli üretim metrobüs aracının test sürüşüne katıldı. 29 durak yol kat eden İmamoğlu, alımını düşündükleri araçla ilgili, "Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun metrobüs filosuna eklenmesi planlanan yerli üretim otobüsün Beylikdüzü TÜYAP ve Edirnekapı durakları arasında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı.

    ​İmamoğlu'na test sürüşünde CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa eşlik etti.

    'Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız'

    Kolukısa'dan ve firma yetkililerinden araçla ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, yolculardan bağımsız bir bölüm olarak tasarlanan şoför kabininde de incelemelerde bulundu.

    İncelemeleriyle ilgili ilk değerlendirmesini de test aracının içerisinde yapan İmamoğlu, Sözcü'nün aktardığına göre şunları söyledi:

    "Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek, bazı duraklarda her iki yönde iniş-biniş sağlayabilen, daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem de daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek süreç tanımı var. Arkadaşlarım bir aya yakındır deneme sürüşlerini yapıyor. Benimle de böyle bir test sürümü istediler. Biz de Beylikdüzü'nden Edirnekapı'ya kadar testimizi yapacağız. Aracın performansını beraber gözlemlemiş olacağız. Sürücü kabini, ayrı bir bölüm olması itibariyle de daha güvenli. Her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir araç tipi. Tabii araçlar biraz eskimişti. Bu biraz gecikmiş bir yatırım. Hızlı davranmak istiyoruz. En doğru kararı vereceğiz. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız."

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    Etiketler:
    Murat Ongun, Özgür Karabat, test sürüşü, İstanbul, Metrobüs, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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