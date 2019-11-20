Sarıkaya: Toplantıda buz gibi bir hava esmiş ve Erdoğan eliyle bir yöneticiyi işaret ederek 'O getirdi' demiş

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te 'Kongre mevsimi gelince' başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı’nın gezilerinin üst üste çakışması dolayısıyla bir süredir aksak toplanan AK Parti grubunda dün dikkat çeken bir diğer nokta da milletvekillerine olan ihtimamdı. Bunda Cumhurbaşkanı’nın dünkü grup konuşmasının etkisi olabilir" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şöyle devam etti:

"Ancak asıl etkinin milletvekilleri ile yapılan toplantılarda bakanlar ve parti yöneticilerine yönelik şikayetlerden kaynaklandığı kesin. Hele ki parti içinden çıkma hazırlığı yapan iki yeni oluşumun da hız almaya hazırlandığı bu süreçte kimse milletvekilleri ve parti teşkilatlarını küstürmek istemiyor; en azından müsebbibi gözükmekten kaçınıyor.

Ancak bu parti içi disiplinsiz tutum ve davranışlara da ses çıkarılmayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim, AK Parti’nin önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da bunun bir örneği yaşandı.

Partinin politikalarına aykırı hareket eden eski Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın partiden ihraç edilmesine karar verildi.

Getiren sorumlu değil mi?

Aktarıldığına göre ihraç kararının alındığı toplantıda da ilginç bir diyalog gerçekleşmiş. Bakır’ın tutumu ve ‘Bu kişi partimize nasıl gelebildi ve milletvekilliğine kadar yükselebildi?’ yönünde konuşmalar olunca Grup Başkanvekili Bülent Turan söz isteyip şunları söylemiş:

‘Biz burada onun nasıl gelebildiğini konuşuyoruz ve bunun üzerinden eleştirip, cezalandırıyoruz. Ama onu bu partiye kimin getirdiğini, milletvekili olmasına aracılık ettiğini konuşmuyoruz. Onlarla ilgili herhangi bir tepki vermiyoruz…’

Toplantıda buz gibi bir hava esmiş ve Cumhurbaşkanı eliyle bir yöneticiyi işaret ederek, ‘O getirdi…’ demiş. Yönetici ise kendisinin getirmediğini belirterek nedenlerini sıralamış...

Yukarıda da belirttiğim gibi AK Parti’de bir süredir bu tip iç sorgulamalar yaşanıyor ve bu yapıcı eleştirel tutumun kapısını da genç siyasetçiler açıyor."