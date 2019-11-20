Soylu’dan 'Menzil' iddialarına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta Menzil tarikatının kadrolaştığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Soylu, “Bir tane göstersinler, bakanlığı bırakırım. Yeni bir operasyon yapmak istiyorlar bu oyuna gelmeyin” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Soylu, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, “Bir İçişleri bakanı olarak, gönül rahatlığı ile ‘bakanlığımızda herhangi bir tarikat yoktur. Herhangi bir cemaat yoktur’ diyebilir misiniz? İçişleri Bakanlığı’nda Menzil tarikatının çok ciddi kadrolaştığı, tayin-atama yaptırdığı iddiaları var” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Bir tane göstersinler, bakanlığı bırakırım. Bu sorularınız ile birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyorlar, bu oyuna gelmeyin."