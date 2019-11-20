Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo açıklamalarda bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD‘li mevkidaşım Mike Pompeo’yla Brüksel’de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington ziyareti sonrası gündemimizdeki konuların takibini yaptık" ifadelerini kullandı.

#ABD‘li mevkidaşım Mike Pompeo’yla Brüksel’de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington ziyareti sonrası gündemimizdeki konuların takibini yaptık.



Met w/my counterpart @SecPompeo of the #US in Brussels.Followed up issues on our agenda after President @RTErdogan's visit to Washington. pic.twitter.com/SrqnRud2LF — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 20, 2019

Pompeo: Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sınamaların üstesinden gelme ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Productive conversation with Turkish Foreign Minister Cavusoglu today in Brussels. We’re committed to overcoming challenges and strengthening our bilateral relations. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 20, 2019

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