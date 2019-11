Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

#ABD‘li mevkidaşım Mike Pompeo’yla Brüksel’de, Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington ziyareti sonrası gündemimizdeki konuların takibini yaptık.



Met w/my counterpart @SecPompeo of the #US in Brussels.Followed up issues on our agenda after President @RTErdogan's visit to Washington. pic.twitter.com/SrqnRud2LF