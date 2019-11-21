Soylu'dan Rabia Naz açıklaması: Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin, "Adli tıp karar vermiş, 'düşmedir' diyor, mülkiye müfettişi 'düşmedir' diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Giresun'un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüne ilişkin konuşan Soylu, konuyu başından beridir yakından takip ettiğini belirterek, "Olay bana İstanbul'daki bir arkadaşımdan geldi. Mesaj attı, 'Bu olayda başka bir şey konuşuluyor' diye. Ben de 'Böyle bir şey söz konusu değil' dedim. Rabia Naz'ın babasını çağırdım, konuştum. Müfettişi gönderdim. Teftiş heyeti oluşturdum. Olay savcılık safahatinde yürüyor. O safahatte de bir gizlilik kararı geldi. Dosyayı arkadaşlarımız defalarca gözden geçirdi. Rabia Naz'ın babasıyla defalarca konuştum, sabır gösterdim. Ama bana hakaret etti, işi kapatmakla suçladı. Bir kez daha çağırdım. CHP İl Başkanıyla basın toplantısı düzenledi. O zaman bile içim soğumadı ona. 'Siyasi mesele haline getirmenin gereği yok, babadır olabilir' dedim. Adli Tıp karar vermiş, 'düşmedir' diyor, mülkiye müfettişi 'düşmedir' diyor. Mahkeme sonuçlanacak. Babanın iddia etiği hiçbir bulgu ile karşı karşıya gelmedik. Rabia Naz Komisyonu'nun kurulması da başka bir tartışma alanıdır. Yürüyen bir mahkemede, bir Meclis komisyonu kurulması buranın tartışma alanıdır. Şunu ifade edeyim, geçen akşamki olay bardağı taşıran olaydır. Adama işkence yapıyor. Adama 'Sen benim çocuğumun nasıl süründüğünü göster' diyor. Kanlar akıyor. Oraya gidiyor karı koca, kocayı yere yatırıyor. Karşısında sürekli sözler söylüyor. Videoları bana atmış. Bu normal bir iş değildir. Bugün de annesine aynı meseleleri yapıyor" dedi.
'Büyük bir operasyon hazırlıyoruz'
Bakan Soylu, FETÖ ile mücadelede için yurt içinde büyük bir operasyonun hazırlandığını söyledi. Operasyon sonrasında kamuoyunun da kendisiyle aynı kanaatte olacağını aktaran Soylu, şöyle konuştu:
"Türkiye'de şu anda büyük bir operasyon hazırlıyoruz. Ben onların bu noktada olabileceğini, tekrar bu noktaya gelebileceklerini düşünüyor değildim. Ama ortaya çıkarttığımız operasyonu kamuoyu gördüğü zaman benimle aynı kanaate sahip olacaktır. Amerika'daki terörist başı FETÖ, orada durduğu sürece, Amerika tarafından muhafaza edildiği sürece, Avrupa ve civar ülkeler, etkisinde bulundurduğu ülkeler, Amerika'nın etkisinde bulundurduğu ülkeler bu hali devam ettirdiği, onları koruyup, kolladığı sürece FETÖ tehlikesi bitti demek zavallılıktır."
'3600'de topyekun çalışma yapılıyor'
Soylu, devlet memurlarının beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin ise topyekun bir çalışmanın yapıldığını ve problemin düzeltileceğini söyledi.
'Karayılan lime lime olacak'
Komisyonda muhalefet milletvekillerinin Kandil'i adres göstererek 'Hesabını sorun' söylemine yanıt veren Soylu, "Biz hesabının soruyoruz. Murat Karayılan lime lime olacak. Hesabını soruyoruz. Bugün terörle mücadelenin nereye geldiğini, Türkiye'nin nasıl adımlar attığını, başarı ortaya koyduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.
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