Kayıt
11:47 22 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler sadece cepleri için çalıştılar

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 234
    Abone ol

    Partisinin İzmir'de düzenlenen belediye başkanları toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili belediyelerle ilgili olarak "İsraf diyorlar ama israf içinde yaşıyorlar" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - Sıradan bir iş yapmıyorsunuz sıradan bir görevde üstlenmediniz. Bulunduğunuz beldenin sorunları çözmede halk size yetki verdi. Ama bu yetkileri uygularken birileri sizi engelleyebilir. Ama azim ve kararla bunların üstesinden gelebilirsiniz. Birlikte mücadelenin, bir hak mücadelesinin ne kadar değerli olduğunu halka anlatmaya çalışıyoruz.

    - Devraldığınız özellikle başka partilerden belediyeyi devralan arkadaşlarıma sesleniyorum, belediyenin borç batağında olduğunu gördüler. Ama enkaz edebiyatının altına da saklanmadılar. Bu nedenle hepsine teşekkür ediyorum. Enkaz edebiyatının arkasına sığınılırsa, ben görevimi yapamıyorum algısı ortaya çıkar. Mali çıkarlar ne kadar zor olursa olsun biz görevimizi yapabiliriz dediniz.

    - Başka bir şey daha yaptınız. İsraf haramdır diyoruz. Saraydakiler de israf haramdır diyor. Hangi inançtan olursan olsun israf haramdır diyor. Ama israf denizinde yüzüyorlar. Siz tasarruf yaptınız. Bir beldenin, belediyenin hak ve hukukla nasıl yönetileceğini gösterdiniz. Sade bir belediye başkanlığı, güven veren bir belediye başkanlığı. Şatafattan ve israftan kaçınıldığı an sokakta daha rahat yürüyeceksiniz.

    - Bütün Türkiye duysun diye anlatıyorum bunları, şeffaflık, bütçenin şeffaflığı, halka açık yapıyorsunuz meclis toplantıları. Düne kadar yoktu bunlar. Düne kadar saydamlık denilen bir şey yoktu.

    - Bu yayınların halk ile buluşması bir ilktir. Bir şey daha katılımcılık. Hep şunu dedik, Birlikte yöneteceğiz. Bunu da yerine getiriyoruz. Meslek kuruluşları ile projeler yapıyoruz. İBB'in yaptığı bir çalışma belki de siyasi tarihin bir ilki olacak. Bu ne demek her şeyi ben bilirim demenin sonu. Eğer sosyal yardım yaparken muhtarı göz ardı ediyorsanız olmaz. Dolayısıyla başkanlarımız yeni bir sayfa açtılar.

    - Bir örnek vereceğim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl dar gelirli, yoksul 30 bin üniversite öğrencisine burs verecek. Miktarı 96 milyon lira. Nereden bulduğu bu parayı israfı önleyerek. İsrafı önlüyoruz, tasarrufu halk için kullanıyoruz.

     

    - Bin liranın altında emekli maaşı alan var mı yok mu tartışması için dul ve yetim aylığı alan kişilerin sayısı verdim. Dediler ki böyle bir şey yok. En başta bin liranın altında emekli maaşlar var. Ben doğru söyledikçe onlar kandırmaya çalışıyorlar. Hangi televizyonları ve gazeteleri olursa olsun doğruları söylemek zorundayız. 800 binden kişi bin liranın altında aylık alıyor. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler Türkiye'yi ne hale getirdiler. Vatandaş için değil cepleri için çalıştılar.  Biz kimin için çalışıyoruz vatandaş için çalışıyoruz. Birlikte başlattık birlikte yürüteceğiz. Ahlaklı ve adaletli bir siyaset.

    - Ankara Büyükşehir Belediyemiz de 250 bin öğrencinin ulaşımını ucuzlattı. Aile Sigortası bizim kamu ile paylaştığımız bir projemiz. Bazı belediyeler uygulamaya çalıştı benzer uygulamaları. Ankara Belediyemiz ise bunu tüm Ankaraya'ya uygulayacak.  Kreş yapacağız. Yoksul mahallelerden başlayarak her mahalleye kreş yapacağız. İstanbul'da bir karar aldı 150 kreş yapacağız. Ama şehir hastaneleri gibi değil.  Bütçeden kuruş çıkmıyor dediler 6 milyar lira para çıkmış. Ama bizim kreşler için beş kuruş para ceplerinden çıkmayacak.

    - Bir şey daha var ona da biraz zaman lazım, şehir estetiği. Kentin entellekteül bir şekli olmalıdır. Belediye başkanları ile sanatçıların arasının iyi olması lazım kültürel denge için ama buna biraz zaman gerekiyor.

    - Hukukun üstünlüğü sağlandıkça yatırımcı önünü görür. Geldiğimiz noktada şöyle bir açmazla karşı karşıyayız. Adalet büyük bir ölçüde zedelendiği için, parası olanın hapisten direk çıkması gibi bir süreç yaşıyoruz. Hepimizin savunması gereken temel kural hukukun üstünlüğüdür. Belediye başkanı olarak çıktınız, sadece siz değil partililer, gönüllüler gezdi. Sizlere güvendiler ama bir gün sonra bir ilde bir vali yazıyor, bunu görevden alın. Bu demokrasi değil arkadaşlar.

    - Hangi partiden olursa olsun diğer partilerin rakibidir. Ama bu partilerin ortak bir hedefi vardır, demokrasi gibi. Vatandaşlardan Hiç kimsenin aç kalmaması gibi. Eğer siz beğenmediğiniz bir partinin belediyesine kayyum atıyorsunuz. Peki vatandaş neden oy kullandı? Sandığı neden koydunuz? Hadi başkanı görevden aldınız, belediye meclisi var. Ben şu sözü defalarca kullandım, ülkede kimsenin can ve mal günveliği yok. Bunu ben deyince kızıyorlar. Kişi başı gelirin 70 bin dolar olduğu ülke (İskandinav ülkeleri) batmış ama bizde demokrasi kavramı gitmiş. Benim dediğim doğru kimse aksini söylemeyecek.

    - Bizler CHP'liler, demokrasiden yana olanlar ülkemizin bütün varlıklarına sahip çıkarız. Ama birileri en değerli varlıklarını başka bir orduya peşkeş çekiyorsa buna karşı durmak bizim namus borcumuzdur. Tank Palet Fabrikası'ndan bahsediyorum. Değeri 20 milyon dolar. Sakarya'da kurulu. Bu şu anda Katar ordusuna bedava verildi. 'Satılmadı, özelleştirme' yok dedi. Resmi Gazete'de çıktı. Altında da imzası var. Özelleştirme kanununa göre yapıyorsun. Dedi ki satılmadı. Vatandaşa yalan söylüyor. Şu soruma bir türlü cevap alamadım. Her zaman da soracağım, hangi ülke fabrikasını başka ülkeye verir? Biz satmadık diyor. Bir de satsaydın para alırdık. Kiralamadık diyor, işletme hakkını devrettim diyor, kaça devrettin? Hiçbir cevap yok. Madem ki devrettin tamam o zaman ihaleyi ne zaman yaptın? Belki başka biri ben 25 değil 10 yıllığını da alacağım. Bunu yapmak ülkeye ihanettir. Keşke bu konuda da mahkemeye verse de bu konuyu mahkemede anlatsak. Türk Telekom'u işletme hakkını devrettiler kaça? 6 buçuk milyar dolara. Burada da 25 yıllığına bedavaya devrediyorsunuz. Niye bedava? Kime verdiniz? Katar ordusunun arkasında kim var?

    Etiketler:
    Belediye Başkanı, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2009'da Dünya Güzeli seçilen Kaiane Lopez, Birleşik Krallığ'a bağlı olan Cebelitarık belediye başkanlığına seçildi.
    Podyumdan parlamentoya: Siyasete damga vuran güzellik kraliçeleri
    Karikatür
    ‘Netanyahu hükümeti kurabilmek için dış düşman oluşturuyor’
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet