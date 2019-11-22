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18:28 23 Kasım 2019
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    Erdoğan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yalanladı: Bay Kemal ispatla, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li bir siyasetçinin Beştepe'de kendisini ziyaret ettiği iddiasını yalanladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP bu yalancıdan kurtulsun" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açıklamalarda bulundu.

    Partisinin il başkanlığında konuşan Erdoğan, sözlerine 31 Mart 2019'da düzenlenen yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek başladı. "İzmir'e büyükşehir vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için oran yeterli olmadı. Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz" diyen Erdoğan, devamında "Siyasette daime hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlamında bir hareketiz. Eksiklerimizi yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Bugünlere sürekli kendimizi geliştirerek geldik. Biz aşkınan çalışan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük" dedi.

    'Parlamentoda 50 civarında hanım milletvekilinin duruşunu hazmedemiyorlar, bunlara göre kadın hizmetkar olmalı'

    Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin için kullandığı "Lütfen bu kadına haddini bildiriniz" ifadesine de tepki gösterdi:

    "Bizim gözümüzde tüm makam ve unvanlar geçicidir, fanidir. Bunlar milletin kendisine hizmet etmemiz için verdiği emanetlerdir. Ana muhalefet, CHP bunun farkında değildir. Lafı geldiğinde hanım kardeşlerime saygı gösterdiklerini söylerler. Parlamentoda grup başkanvekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını gördünüz. İfadeye bakın 'Ulan şu kadını susturun.' Bir bayana 'Ulan şu kadını susturun' gibi bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana Bunlar 'edepsiz ahlaksız' dedim. 

    Bunlar bu parlamentoda 50 civarında hanım milletvekilinin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Bunlara göre kadın bahçıvan olmalı. Tarlada domates birber toplasın, böyle olmalı. Karşılarında hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bir hukukçu olarak hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de AK Parti'nin hanımları bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar."

    'Sen CHP Genel Başkanlığı'nı ortaya koyabiliyor musun?'

    Erdoğan, sözlerinin devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na dair bilgiler veren Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Bay Kemal ne dedi? Bizim Suriye'de ne işimiz var... Bay Kemal, senin oralarda ne işin var? Bir gün de çık de ki, 'Bu PKK terör örgütüdür.' Demedi, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır.

    Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler 'görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Ispat ettin ettin, etmezsen CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun."

    'Provokasyonlara göz yummayacağız'

    'Milletin inancıyla kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini gördüklerini' savunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek. Kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."

    Programda sanatçı İbrahim Tatlıses de yer aldı: Başta hanım efendiler olmak üzere, Ladies and Centilmen. Çünkü hanımlar bizim anamız, bacımız, cigerimiz. Bir şeyi çok merak ediyorum. 17 senedir ne yaptılar diyor. Merak ediyorum, ne yapmadık ki? Ne yapmadık biliyor musun? Bir gün sayın başkanımla konuşuyoruz, dedi ki, ‘Kaydın hayırlı olsun.’ Ben de ses kaydı anladım. Dedi ki, ‘İbrahim Bey onu sormadım.’ Açtım dedim ki, ‘Özür dilerim, ben şarkı anladım.’ Onun için Türkiye bizimdir, İzmir de bizimdir. Başkanımıza sahip çıkalım, onu yalnız bırakmayalım. Ben nasıl diyorsam, ölümüne yanındayız, aynen burada tekrar ediyorum. Ölümüne kadar yanındayım. Bunu herkes böyle bilsin.
    © AA / Mustafa Kamacı
    Programda sanatçı İbrahim Tatlıses de yer aldı: "Başta hanım efendiler olmak üzere, Ladies and Centilmen. Çünkü hanımlar bizim anamız, bacımız, cigerimiz. Bir şeyi çok merak ediyorum. 17 senedir ne yaptılar diyor. Merak ediyorum, ne yapmadık ki? Ne yapmadık biliyor musun? Bir gün sayın başkanımla konuşuyoruz, dedi ki, ‘Kaydın hayırlı olsun.’ Ben de ses kaydı anladım. Dedi ki, ‘İbrahim Bey onu sormadım.’ Açtım dedim ki, ‘Özür dilerim, ben şarkı anladım.’ Onun için Türkiye bizimdir, İzmir de bizimdir. Başkanımıza sahip çıkalım, onu yalnız bırakmayalım. Ben nasıl diyorsam, ölümüne yanındayız, aynen burada tekrar ediyorum. Ölümüne kadar yanındayım. Bunu herkes böyle bilsin."
    Etiketler:
    İbrahim Tatlıses, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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