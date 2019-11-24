Uyuyan kocasını baltayla öldürdü: 11 yıldır kahrını çekiyorum

İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kadın, uyuyan kocasını baltayla öldürdü. Kadının polise verdiği ifadede kocası için "11 yıldır kahrını çekiyorum" dediği belirtildi.

Olay saat 05.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa mahallesi, Zübeyde Hanım caddesinde bulunan bir binanın üçüncü katında yaşandı.

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen F.Ö. evdeki baltayla uyuyan kocasını öldürdü, ardından komşusuna giderek polise haber vermesini söyledi.

Olay yerine gelen ekipler Hasan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirtirken, kadını gözaltına aldı.

F.Ö. polise verdiği ilk ifadede kocası için "11 yıldır kahrını çekiyorum" dedi.

Çiftin biri kız iki çocuğunın ise koruma altına alındığı belirtildi.