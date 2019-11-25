Talat Atilla: Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır

Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında yeni açıklamalarda bulundu.
Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır.— Talat Atilla (@TalatAtilla) November 25, 2019
Daha önce söz konusu iddianın kaynağının 'bir CHP'li olduğunu' duyuran Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır" dedi. Atilla, şöyle devam etti:
"Sarayın kumpasçısı diyerek iftira atmak şeref yoksunluğudur. Şayet ben saray, İnce adına bir kumpas kurduysam aynı sıfat benim için de geçerlidir."
Sarayın kumpasçısı diyerek iftira atmak şeref yoksunluğudur...— Talat Atilla (@TalatAtilla) November 25, 2019
Şayet ben saray, ince adına bir kumpas kurduysam aynı sıfat benim için de geçerlidir.
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