Sözcü gazetesinden açıklama: Yazarlarımızın yazıları kendi görüşleridir

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gazetenin yazarlarına sansür uygulamadığını söyledi. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini iddia ettiği yazısının ardından tartışmaların odağında olan gazete ikinci açıklama metnini yayınladı.

gazetesi tarafından yapılan açıklamada, "Özgürlüklerin olduğu medyada yazarların köşelerine sansür uygulanmaz. Sansür olursa onun adı, 'özgür medya' olmaz. Sözcü'de yazarlara hiçbir şekilde sansür uygulanmıyor. Zaten Sözcü, sansür ve baskı mağduru yazarları bünyesinde bir araya getiren bir gazetedir. Sözcü'nün kırmızı çizgileri, Atatürk, vatan, millet ve bayraktır. Yazarlarımızın, her konudaki yazıları kendi görüşleridir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Her yazar, köşesinden sorumludur. Sözcü'nün gücü, bu ifade özgürlüğüne saygıdan gelir.

Öyle ki yazarların gazete yönetimini sert şekilde eleştiren yazıları bile sansürsüz yayınlanır.

Şimdi üzülerek görüyoruz ki…

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesindeki siyasi kulisi üzerinden Sözcü'yü hedef alıyorlar.

'Niye yazara sansür uygulanmadı?' diyorlar. Üstelik bunu, kendisine 'gazeteci' diyenler söylüyor. Çünkü onların alıştığı düzende sansür normal…

Sözcü'deki özgürlük ve demokrasi onları şaşırtıyor.

Oysaki unuttukları bir şey var. Gazeteciliğin olmazsa olmazı, ifade özgürlüğüdür.

Değerli okurlarımız da Sözcü'yü bu yüzden baştacı ediyor. Kim ne derse desin, Sözcü özgür ve bağımsız olmayı sürdürecek."