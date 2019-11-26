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13:27 26 Kasım 2019
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    Kültür Bakanı Ersoy: Tek bildiğim iş turizmdi, sonra cumhurbaşkanımız sağolsunlar bana bu görevi verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kameraman olma hayali kuran ve kartondan kamerasıyla Van'da arkadaşlarını çekmeye çalışan 11 yaşındaki Abdulselam Arslan'a kamera hediye etti. Ersoy, "Nasıl bakan oldunuz, buraya yükseldiniz?" sorusunu ise "Tek bildiğim iş turizmdi. Sonra Cumhurbaşkanımız, sağolsunlar bana bu görevi verdi" ifadeleriyle yanıtladı.

    © İHA / MEHMET KALAY - MUSTAFA APAYDIN
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    Van Akköprü İlkokulu öğrencisi Abdulselam Arslan ve öğretmeni Hulusi Çakır ile Milli Kütüphane'de düzenlenen programda bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arslan'ın Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından keşfedildiğini söyledi.

    Ersoy, Abdulselam Arslan'ın internetten gördükleriyle karton kamera yaptığını, en büyük hayalinin de kameramanlık olduğunu anlattı. Bu durumu öğrenmeleri üzerine Arslan'a kamera hediye etmek istediklerini dile getiren Ersoy, böylece Arslan'ın hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

    'Çek bakalım, ilk röportajını benimle yap'

    Ersoy, daha sonra Abdulselam Arslan'a "Çek bakalım, ilk röportajını benimle yap" teklifini sunması üzerine küçük kameramanın "Siz nasıl bakan oldunuz ve buraya yükseldiniz?" sorusuyla karşılaştı.

    Arslan'ın sorusunu yanıtlayan Ersoy, 1985'ten beri turizmci olduğunu ifade ederek, "En iyi bildiğim hatta hemen hemen tek bildiğim iş turizmdi. Sonra Cumhurbaşkanımız, sağ olsunlar, bana bu görevi verdiler. Biz de görevimize layık olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar öğrendiğim her şeyi Bakanlığa aktarıyorum" diye konuştu.

    "Çocuğunuz var mı?" sorusunu yönelten Arslan'a Bakan Ersoy, "İki çocuğum var. Senin soyadın Arslan, benim de küçük oğlumun ismi Aslan. Biri 5, diğeri 12 yaşında. Onlar da senin gibi teknolojiye çok meraklılar" yanıtını verdi.

    Ersoy da Abdulselam Arslan'a sinemaya gidip gitmediğini sordu ve küçük kameramandan bir kere sinemaya gittiği yanıtını aldı.

    Bakanlık olarak sinemaya gitmeyen çocuk kalmaması için yürüttükleri projeyle bir milyon çocuğu sinemayla tanıştırdıklarını dile getiren Ersoy, "Bu yıl hiç sinemaya gitmemiş çocukları toplayarak sinemaya götüreceğiz. Hedefimiz 2020'de iki milyon çocuğa ulaşmak." bilgisini paylaştı.

    'Çocukken siyasete meraklı değildim'

    Bakan Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede Abdulselam Arslan'a kamera hediye etti. Kamerasını aldığında mutluluğunu dile getiren Arslan, Bakan Ersoy'u gerçek kamerasıyla çekti.

    Ersoy, "Abdulselam'ın yaptığı kamera orjinaline oldukça benziyor. İyice çalışacaksın, daha uzun bir röportaj için bana geleceksin. Başka sorun var mı Abdulselam? Gerçek kamera ile yap şimdi bir röportaj" dedi.

    Arslan, bunun üzerine de Bakan Ersoy'a "Çocukken sizin bakan olma hayaliniz var mıydı?" diye sordu.

    Ersoy, "Aklımdan bile geçmiyordu. Çocukken siyasete meraklı değildim. Yeni Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile alanında başarılı olan insanlar sektöründeki bakanlıklara atanabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da takdir kullanıyor, atamayı yapıyor. Bizim de sektörümüzde Cumhurbaşkanımız tarafından başarılı görüldüğümüz için atamamız yapılmış. Dolayısıyla bakan olduk. Hayalim de var mıydı? Yoktu" karşılığını verdi.

    Kamera hediye ettiği için Ersoy'a teşekkür eden Arslan, "Çok mutluyum. Bu kamerayla okulumu, ailemi çekeceğim. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

    Bakan Ersoy, daha sonra programı izleyen haber kameramanlarına "Kimin çocukluk hayali kameraman olmaktı?" sorusunu yönelterek bir süre basın mensuplarıyla sohbet etti.

    Görüşmeye Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Polatel katıldı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, açıklama, AK Parti, Röportaj, Kamera, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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