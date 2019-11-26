Metrobüste 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı

İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak.

Metrobüs hattındaki duraklarda 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı.

Yolcuların metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilmesini sağlayan uygulama ile iniş-biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.