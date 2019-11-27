Balkan: Feyzioğlu, bir baro başkanının Twitter hesabının erişime kapatılmasını isteyebilecek kadar korkuyor

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, kişisel Twitter hesabında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eleştirdi.
“Bir baro başkanının Twitter hesabının erişime kapatılmasını isteyebilecek kadar korkan TBB Başkanı meslektaşlarıyla yüzleşmekten kaçamaz" diyen Balkan, "Tarihin vicdanına ve avukatlık mesleğinin genlerine işlemiş mücadele felsefesine hesap verinceye kadar peşini bırakmayız. Çember daralıyor” diye konuştu.
Bir Baro Başkanının twetter hesabının erişime kapatılmasını isteyebilecek kadar korkan TBB Başkanı meslektaşlarıyla yüzleşmekten kaçamaz. Tarihin vicdanına ve avukatlık mesleğinin genlerine işlemiş mücadele felsefesine hesap verinceye kadar peşini bırakmayız. Çember daralıyor.— Polat Balkan (@polatbalkan) November 26, 2019
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na seçimli olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan 12 baronun talebi Türkiye Barolar Birliği tarafından oy çokluğuyla reddedilmişti. Olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan barolar arasında Antalya Barosu da bulunuyordu.
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