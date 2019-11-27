Balkan: Feyzioğlu, bir baro başkanının Twitter hesabının erişime kapatılmasını isteyebilecek kadar korkuyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Balkan’ın Twitter üzerinden Feyzioğlu’na yönelik yaptığı ‘basit bir yalancısınız’ paylaşımı ‘hakaret’ nedeni gösterildi.