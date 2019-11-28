Ahmet Hakan'dan Rahmi Turan'a: Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Sözcü yazarı Rahmi Turan arasında yaşanan polemik bugün de devam etti. Turan için "Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu" ifadelerini kullanan Hakan, yazısında Turan'ın görevde olduğu dönemdeki gazete kupürlerini paylaştı.

© Fotoğraf : DHA Ahmet Hakan: Bana laf çakmış Rahmi Turan, yahu sen sağa sola dalaşacak durumda mısın, rezil kepaze olmuşsun gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan arasındaki polemik devam ediyor.

Turan'ın tartışma yaratan 'Külliye'ye giden CHP'li' haberi üzerinden başlayan tartışmada, taraflar birbirlerinin 'gazetecilik geçmişlerini' eleştirdi.

Hakan da, bugünkü yazısında "Sakallı bebek haberini ben yapmadım" diyen Turan'ın başka 'skandal haberlere' de imza attığını söyledi.

Turan için "Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu" diyen Hakan'ın yazısı şu şekilde:

"'Sakallı bebek haberini ben yapmadım' diyerek ortalığı velveleye vermeye devam ediyorsun Rahmi Turan.

Sana dedim ki:

'Gazetecilik sicilini ortaya dökersem, sakallı bebek haberi çok masum kalır'

Ama sen durmadın. 'Benim sicilimde ne varmış ki... Hadi aç bakalım' diye meydan okudun bana.

Madem öyle...

Al sana yayınladığın yüzlerce kepaze asparagastan sadece birkaçı...

Sen Türk basın tarihinin en rezil, en pespaye, en aşağılık, en ahlaksız asparagaslarına imza atmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen kadın cinselliğinin üzerinde onursuzca tepinmiş, kadınlara yönelik tecavüzlerden eğlenceli sandığın manşetler çıkarmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen sağdan soldan bulduğun çıplak kadın fotoğraflarının altına 'haber' adı altında tamamen uydurma satırlar yazmış bir adamsın Rahmi Turan.

Sen cinsel açlığı gıdıklayarak tiraj elde etmiş, sonra da elde ettiği o tirajla kendini 'tirajların efendisi' ilan etmiş bir adamsın Rahmi Turan.

© DHA / Rahmi Turan: Özür diliyorum, bunu bir 'trafik kazası' gibi kabul etmek gerekiyor

Geçmişin cinsellik, çıplaklık, tecavüz, eşekler üzerinden yapılmış asparagaslarla dolu.

Tövbe etmiş bir eda takınmana aldanacak değiliz.

Görüyoruz ki... Geçmişte cinsellik üzerinden yürüttüğün asparagas anlayışını, şimdi de 'Külliye’ye giden CHP’li yalanı' üzerinden sürdürüyorsun.

Ama hiç değişmeyen bir tarafın var: Asla utanmıyorsun, katiyen rezil olmuyorsun, zinhar yüzün kızarmıyor."