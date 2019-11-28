İBB bütçesi belediye meclisinde: İstanbul'a 180 yeni otobüs alınacak

İETT’nin 2020 yılı bütçesinin 2 milyar 980 milyon TL olarak belirlendiği ve bütçesinin 250 milyon lirasını yeni otobüs alımı için ayırdığı öğrenildi. 2020 yılında İstanbul için metrobüs hattında kullanılmak üzere 50, şehir içi ulaşım için 130 olmak üzere toplam 180 yeni otobüs alınması planlanıyor.

© AA / Memet Avşar İETT, metrobüs kazalarını masaya yatırdı: Sürücülere verilen eğitimlerin yeniden gözden geçirilecek 'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT'nin 2020 yılı bütçesi İBB Meclisi gündemine geldi.

Oya sunulan bütçe kararnamesine göre İETT'nin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olarak hesaplandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, bütçe geçen yıla göre yüzde 19.20 oranında arttı. Bütçede yatırım harcamalarına yüzde 9.54 yani 284 milyon 164 bin TL ödenek ayrıldı.

Yeni otobüsler için 250 milyon TL

Yatırım kalemleri 3 maddeden oluştu. Birinci sırada yer alan otobüs ve metrobüs alımı için 250 milyon TL ayrıldı.

Metrobüs hattında kullanılmak üzere yüksek yolcu taşıma kapasiteli 50 adet araç, şehir içi ulaşım için de 130 adet solo otobüs alınması planlanıyor.

180 yeni otobüs, öz kaynak ve borçlanma yoluyla alınacak.

İETT filosunda 3103 otobüs bulunuyor

İETT'nin filosunda şu an 3 bin 103 adet otobüs bulunuyor. Metrobüs filosunda Kadir Topbaş döneminde alınan arızalı çıktıkları için kullanılamayan “Phileas” marka 49 adet araç da yer alıyor. Yatırım kalemlerinin ikinci sırasında yer alan “menkul, gayrimenkul, yapım-bakım-oranım” için 20 milyon 570 bin TL, üçüncü sıradaki “teknolojik altyapı yatırımları” için de 13 milyon 594 bin TL ayrıldı.

İETT ulaşım akademisi kuruluyor

Öte yandan İBB; başta İETT çalışanları olmak üzere tüm şoförlerin eğitimi ve sertifikalandırılmasını sağlamak üzere Ulaşım Akademisi kurmak için düğmeye bastı. Arnavutköy'de kurulacak akademide, zamanla ülke genelindeki tüm ulaşım profesyonellerine eğitim verilmesi planlanıyor.

Yılda 30 bin sürücü

Arnavutköy ilçesinde kurulacak olan akademide, toplu taşıma sertifikası eğitimleri, pist eğitimleri, simülatörlü sürüş eğitimleri, uzaktan eğitim, mobil öğrenme eğitimleri, ruh sağlığı merkezi terapi uygulamaları, toplum yararına hizmet eğitimleri verilecek. Tesiste yılda yaklaşık 30 bin sürücü eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını alacak.

Minibüs ve taksi sürücüleri de dahil edilecek

İlk etapta İETT, Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsü sürücülerine eğitim verilecek. İkinci etapta; minibüs ve taksi sürücüleri, şehir içi yük ve hafriyat taşıyan araçların sürücüleri, yeni başlayan aday sürücüler, arazi araç sürücüleri ve motosiklet sürücülerine sertifika programları düzenlenmesi hedefleniyor. En son aşamada ise İstanbul dışı toplu taşıma sürücüleri, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşıyan sürücülere hizmet verilmesi planlanıyor.

Ulaşım Akademisi'nde verilecek eğitimlerle, trafikte daha bilinçli sürücüler yetiştirmek, toplu ulaşım kültürü geliştirmek, kaza sayısını daha da azaltmak ve yakıt tasarrufu sağlamak hedefleniyor. Akademi'nin sürücüleri eğitip sertifikalandırmak dışında, ulaşım teknolojileri geliştirmek, trafik sıkışıklığını azaltmak için yeni ulaşım politikaları oluşturmak ve bu sayede daha az emisyon salımı, daha az hava kirliliği gibi hedefleri de bulunuyor.