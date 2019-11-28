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20:03 28 Kasım 2019
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    Çelik'ten Macron'a yanıt: Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerine yanıt verdi.

    Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

    Macron'un Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu belirten Çelik, "Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret" dedi. 

    Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 

    "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron."

    ​"Türkiye’nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika’nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce."

    ​"Macron bir yandan “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’’ diyor, öte yandan “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyor.Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarfettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar."

    ​"Macron’un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa’nın Suriye’deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor."

    ​"Türkiye hakkında “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyen Macron’a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa’nın NATO’ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir."

    ​"Fransa’nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiği Avrupa’nın her yerinde konuşulur. Türkiye’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir."

    ​"Macron gibiler “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron’un yaptıkları ise “Avrupa’nın demokratik beynini komaya sokmak” amacına hizmet ediyor." 

    ​"Türkiye’nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa’nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."

    Etiketler:
    CFCM, NATO, AK Parti, Ömer Çelik
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