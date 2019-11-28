Çelik'ten Macron'a yanıt: Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Macron'un Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu belirten Çelik, "Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret" dedi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi oldu. Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

​"Türkiye’nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika’nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce."

Türkiye’nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika’nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

​"Macron bir yandan “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’’ diyor, öte yandan “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyor.Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarfettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar."

Macron bir yandan “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’’ diyor, öte yandan “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyor.Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarfettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

​"Macron’un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa’nın Suriye’deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor."

Macron’un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa’nın Suriye’deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

​"Türkiye hakkında “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyen Macron’a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa’nın NATO’ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir."

Türkiye hakkında “Barış Pınarı Harekatı’nı yapan Türkiye NATO’dan yardım bekleyemez” diyen Macron’a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa’nın NATO’ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye’siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

​"Fransa’nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiği Avrupa’nın her yerinde konuşulur. Türkiye’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir."

Fransa’nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiği Avrupa’nın her yerinde konuşulur. Türkiye’nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

​"Macron gibiler “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron’un yaptıkları ise “Avrupa’nın demokratik beynini komaya sokmak” amacına hizmet ediyor."

Macron gibiler “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron’un yaptıkları ise “Avrupa’nın demokratik beynini komaya sokmak” amacına hizmet ediyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

​"Türkiye’nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa’nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."

Türkiye’nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa’nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 28, 2019

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