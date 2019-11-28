Eve alkollü gelen kocasını bıçakladı

Samsun'un Bafra ilçesi Hacınabi mahallesinde, eve alkolü gelen 50 yaşındaki Hüseyin K., eşi Hatice K. ile tartıştı.

Çıkan tartışmada Hatice K. eşini sırtından bıçakladı. Yaralanan Hüseyin K. oğlu tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın polis ekiplerine intikal etmesi üzerine gözaltına alınan ve eşinin şikayetçi olmadığı Hatice K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde serbest bırakıldı.