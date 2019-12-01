Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında gündeme dair soruları yanıtladı:

- (FETÖ'nün 'TSK imamı') Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu.

- (Kanun Hükmünde Kararname'lerle ilgili) 15 Temmuz akşamını hep beraber hatırlayalım. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) yaşıyor, yaşamama ihtimali var mıydı? Allah'ın bir takdiri, bugün yaşıyor. Burada Türkiye'nin üstünde büyük bir oyun oynandı. Türkiye çok büyük bir terör eylemi yaşamış. Devlet tedbir almasın mı? Devleti kaptırırsak yarın her şeyi kaptırırız.

- FETÖ süreci canlı bir süreç. Matruşka bebeği gibi düşünün. FETÖ sadece bir terör örgütü değil aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. ve bunu sökmek çok kolay değildir. ByLock da örgütün iletişim mekanizmasıdır. Daha önceden belirlenen insanların ifadeleri var, sınav soruşturmalarından elde edilen bilgiler var. Burada görüyoruz ki kapağı daha yeni açılan bir çember var. Bylock'un ilk keşfedilme zamanı 3-4 yıl önce bizim şuandaki teknik kabiliyetlerimiz o döneme göre çok daha yüksek. O dönemde tespit edilemeyenler şu anda tespit edildi ve yeni bir alan bulundu. Vatandaşımız rahat olsun biz FETÖ konusunda içeride arıza bırakmayız. ABD hala elebaşını tutuyor. Oranın finansal gücünü müdahale ediyor. Biz ABD'de bunların ne noktada olduğunu avcumuzun içi gibi biliyoruz. Biz biliyoruz da ABD bilmiyor mu?

- (Bir CHP'li Beştepe'de Erdoğan'la görüştü iddiası) Siyasi açıdan ahlaksal bir sorun var ortada. Bir yalanı bir gerçek olarak ifade eden bir genel başkan var. Kandırıldı, kandırılmadı bunu izah etmesi gereken kişi kendisi. Sahte araba plakaları var, ismin kim olduğu ortaya çıktı. Olay çok somut ortada.

- ('CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşine adam taktınız mı? Devlet imkanlarını kullanarak CHP'de bir açık arama gibi bir tutumunuz var mı?' sorusuna) Bu bir zihnin hastalıklı hali. Birilerinin peşine adam takıldıysa devlette bunu bilmemek mümkün değildir. Deli saçması bir konu bu. 'Devlet beni izliyor' diyor, peki izledi de ne oldu? Ne yapacaktınız da devlet bunu engelledi? Siyaset açık bir alandır. Kendine gelen haberleri doğru sayarak, bir süreç oluşturmak isteyebilir. Bunu daha çok marjinal partiler yapardı geçmişte. Bunu konuşmaya bile gerek yoktur, marazi bir haldir, yok hükmündedir.

- CHP'ye seslenmek istiyorum: Doğu ve Güneydoğu'da var mısınız? HDP ve PKK'ya neden itiraz etmiyorsunuz? Bir sorgulayın kendinizi. Orada siyaset yapma şansına AK Parti sahipse siz de olabilmelisiniz. CHP'nin doğu ve güneydoğu'da olmayışı demokratik bir korkudur. Demokrasi sadece Ege'de yok.

- Teslim olan teröristlerin ifadelerinden neler olduğunu anlatsam milletimizin midesi bulanır, kendisine gelemez. Tüm ahlaksızların üst üste bina edildiği bir terör örgütünden bahsediyoruz. İlk kez bir terör örgütünü bir devlet yönetiyor. ABD. Bu terör örgütünün ortaya koyduğu bu sürece ait Türkiye çok önemli tedbirler aldı. Bu konuda hakikaten bir üniversite gibi çalıştık. Dağdaki teröristleri indirmek Şu anda 5300 ile ile görüşüyoruz, bunların hepsi Türkiye'de de değil teröristleri indirmek için için. İkna ile dağdan getirdiğimiz terörist sayısı 235.

- (Alevilerin evlerinin işaretlenmesi) Ben siyasetin yanında ticaret de yaptım. 20 binin üstünde müşterim vardı. Onların arasında kim Alevi bilmezdim, çünkü insanlar bunu saklarlardı. Toplumların evrilmesi, geçmiş travmaların atlatılması kolay değil. Bu travmalar ancak güçlü liderler ve güçlü devrimlerle aşılır. Bugün insanlar çok rahat bir şekilde 'Ben Aleviyim' diyebiliyor. Alevilerin evlerinin işaretlenmesi gibi provokasyonlar hep Türkiye'nin kritik zamanlarında oluyor. Barış Pınarı olsun, S-400 olsun önemli kararlar veriyoruz. Ama artık bu gaz yemiyor. Bu konu artık toplumsal fay hattını tetikleyemez. Bu işi yapanların İzmir hariç hepsi bulundu, kimler olduğu belli. Hepsi aklında işlem yapıldı. Bunların bir kısmı provokasyon, bir kısmı hakikaten çocuklar. Bursa'da 9-10 yaşında çocuklar yapmış. Aleviler bu konuda çok sağduyulu davranıyor. Aynı provokasyona malzeme olmak istemiyorlar.