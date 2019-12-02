Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.