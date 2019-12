Şule Çet davasında kritik gün: Kararın bugün çıkması bekleniyor

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in geçen yıl Ankara’da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin devam eden davada bugün kararın verilmesi bekleniyor.

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu sanık Çağatay Aksu'nun 'cinayet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırıdan' ve tutuklu sanık Berk Akand'ın 'cinayete yardım, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Savcı mütalaasında Aksu’nun müebbet hapis cezasının yanı sıra 30 yıl, Akand’ın ise 40 yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

'Ya beraber çıkarız ya beraber batarız'

Duruşma öncesi BirGün gazetesine konuşan Çet Ailesi’nin avukatlarından Onur Tatar, her her iki sanığın da cinayeti iştirak halinde işlediğini düşündüklerini belirterek mahkemeden de aynı istikamette karar vermelerini beklediklerini iletti. Avukat Tatar, "Bugün görülecek duruşmada bir sürpriz ile karşılaşabiliriz. Çağatay Aksu’nun diğer sanık Berk Akand'a yazdığı ve 'Ya beraber çıkarız ya beraber batarız' dediği mektuplarla ilgili sorularımızı sormasını mahkemeden talep edeceğiz. Mektuplar her şeyi itiraf derecesinde açığa çıkarıyor” dedi.

'Ağır ceza verilsin'

Şule Çet’in ağabeyi Şenol Çet ise sanıkların en ağır şekilde ceza almalarını istediklerini söyledi:

"Beklentimiz iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmesi. İyi hal indiriminin sanıklar yönünden işlememesini talep ediyoruz."