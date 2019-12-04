İlkay Akkaya: Tehdit ediliyorum, önlem alınsın

Tehdit edildiğini açıklayan sanatçı İlkay Akkaya, "Dosyadaki tanıkların hepsini arayıp taciz ediyor ve adreslerimizi bildiğini söyleyerek tehdit ediyor. Bu kişi kendisine ya da başka birine zarar vermeden, önlem alınmasını talep ediyorum" dedi.

'Başka bir yol kalmadığı için yazıyorum'

Sanatçı İlkay Akkaya, tehdit edildiğini açıkladı. Kendisini tehdit eden kişinin Adana konserinde görevlilere saldırması nedeniyle olayın polise iletildiğini belirten Akkaya, dosyadaki tanıkların da tehdit edildiğini aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan İlkay Akkaya, bir kişi tarafından 4 yıl boyunca telefonla taciz edildiğini belirtti.

Akkaya, Adalet Bakanlığı’nın Twitter hesabını da eklediğini paylaşımında “Başka bir yol kalmadığı için yazıyorum. 4 yıldan beri beni telefonla sürekli arayan bir insan var. Ciddi psikolojik sorunları olan bir kadın bu. 4 yıl telefonla süren tacizlere, bir Adana konserinde olay çıkarmaya kadar vardı. Tedavi olmasını sağlayabilmek için ailesine ulaşmaya çalıştım ancak aile de hiçbir şey yapmıyor. Erzurum’dan Adana konserinde gelip konser görevlilerine saldırınca olay polise yansıdı. Ben şikayetçi olmadım, tedavi edilmesini talep ettim” ifadelerine yer verdi.

Tedavi olmasını sağlayabilmek için ailesine ulaşmaya çalıştım ancak aile de hiçbir şey yapmıyor. Erzurum'dan Adana konserinde gelip konser görevlilerine saldırınca olay polise yansıdı. Ben şikayetçi olmadım, tedavi edilmesini talep ettim. — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) December 4, 2019

'Kişisel bilgilerimizin beni tehdit eden kişinin eline geçmesini protesto ediyorum'

Dosyanın uzlaştırma avukatına gönderildiğini aktaran Akkaya, şöyle devam etti:

“Dosya uzlaştırma avukatına gitmiş. Şimdi dosyadaki tanıkların hepsini arayıp taciz ediyor ve adreslerimizi bildiğini söyleyerek tehdit ediyor. Ağabeyinin hakim olduğunu ve elinin her yere uzanacağını söylemiş tanıklardan birine. Kendisini öldüreceğini ve 500 kişi olan kendi ailesinin de beni öldüreceğini söyledi az önce tanığa. Bu kişinin kendisine ya da başka birine zarar vermeden, önlem alınmasını talep ediyorum. Kişisel bilgilerimizin, beni tehdit eden birinin eline geçmesini de protesto ediyorum”.