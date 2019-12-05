Ceren Özdemir'le ilgili sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlara soruşturma

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada yapılan olumsuz paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti.

Başsavcılık, Ceren'in kıyafetleri ve yaşamını hedef alarak paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı.

Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir’in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.