Erol Olçok'un ailesi: Nihal Hanım'ın soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz, 2013'te boşandılar

Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'un ailesi, oğullarının 2013'te boşandığını belirtti ve "Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak, Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte hayatını kaybeden Erol Olçok'un ailesi yazılı bir açıklama yaptı.

Oğullarının Nihal Olçok ile evliliğini 2013'te sonlandırdığını kaydeden aile, çocukların velayetini Erol Olçok'un aldığını ve ölümünden sonra da amcaları Cevat Olçok'un vasi olduğunu belirtti.

"Nihal Hanım, 30 Kasım 2016'ya kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır" diyen aile, şöyle devam etti:

"Olçok ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak, Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."