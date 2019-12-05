Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti

Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin’den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin’in cesedinin Aekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.