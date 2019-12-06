Ayağa kalkmayan çalışana 'tuvalet önünde oturma' cezası veren belediye başkan yardımcısı istifa etti

İstanbul'da belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan kişi bir çalışanın kendisini görüp ayağa kalkmamasını gerekçe göstererek tuvalet önünde oturma cezası verdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yaratınca başkan yardımcısı görevinden istifa etti.