Ayağa kalkmayan çalışana 'tuvalet önünde oturma' cezası veren belediye başkan yardımcısı istifa etti

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "Beni görünce ayağa kalkmadı" diyerek belediyede çalışan bir şoföre 'tuvalet önünde oturma' cezası verdi. Cezalı şoför mesaisi boyunca başkanlık katındaki tuvalet önünde oturup Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi geçtikte ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı.
Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Belediyemizde meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcısımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz" dedi.
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de dün gece sosyal medya hesabında olaya tepki gösterdi.
O kibir budalası Güngören Belediye Başkan Yardımcısını görevden alan Yerel Yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 5, 2019
Metiner, Veysel İpekçi'nin görevine son verildiğini belirterek, "O kibir budalası başkan yardımcısını görevden alan yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.
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