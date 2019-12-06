Karısını bıçaklayıp yol kenarına attı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler ise şüpheli T.H'nin yakalanması için başlattığı çalışmada aracına ulaştı. Polisin, şüphelinin yakalanması geniş çaplı başlattığı soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.
Elazığ'da bir kişi, karısını defalarca bıçakladıktan sonra yol kenarına attı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kocanın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler ise şüpheli T.H'nin yakalanması için başlattığı çalışmada aracına ulaştı. Polisin, şüphelinin yakalanması geniş çaplı başlattığı soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.
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