'FETÖ'nün futbol yapılanması' davasında eski futbolcular için istenen cezalar belli oldu

'FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, eski futbolcular Zafer Biryol ile Ersin Güreler'in örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti. İfadelerinde itiraflarda bulunan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.