İletişim Başkanı Altun: Erdoğan'ın 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' ifadesi Orhan Pamuk'a yönelik değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel komitesi için kullandığı "Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir" ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Altun, Erdoğan'ın Orhan Pamuk'u hedef almadığını söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin olarak paylaşımlarda bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel’e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 10, 2019

​"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’a yönelik değildir" diyen Altun, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel’e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır."