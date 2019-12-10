Çorlu tren kazası davasında savcı mütalaasını açıkladı: Sanıkların tutuklanmaları isteminin reddi talep edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili açılan davanın dördüncü duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamıyla ilgili dava, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 328 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın dördüncü duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Mağdur ve müştekilerin katılma taleplerinin kabulü, baroların katılma talebinin reddi, geçen duruşma müzekkere yazılan teknik üniversitelere yeniden müzekkere yazılarak bilirkişilik vasıflarına haiz akademik personel listesinin gönderilmesinin istenilmesi, tanıkların mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasına yönelik taleplerin reddi, tanık Mümin Karasu için yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesi, müşteki Coşkun Yıldız'ın beyanında belirttiği 'hırsızlık' suçu açısından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddi, adli kontrol tedbirlerinin aynen devamı ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişilerce keşif yapılması talep edildi.

Dava 21 Nisan'a ertelendi.