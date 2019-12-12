Maltepe’de lüks rezidansta bavul içinde bir ceset bulundu

İstanbul Maltepe'de lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Cesedin Didem Mengü isimli kadına ait olduğu ve sevgilisi Abdulselam G. tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Olay Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta yaşandı. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 29 yaşındaki Abdulselam G., sevgilisi olduğu söylenen 30 yaşındaki Didem Mengü’yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü’nün cesedinin bulunduğu bavulu iki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu.

Didem Mengü’nün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken Abdulselam G. “nin emniyetteki işlemleri sürüyor.