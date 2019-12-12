Yerine kayyum atanan Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da görevinden alınarak yerine kayyum atanan HDP'li Kızıltepe Belediyesi Eşbaşkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.

Yılmaz, 4 Kasım'da Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılamasının devam etmesi, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yürütülen soruşturmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile görevinden uzaklaştırılmış, yerine 'belediye başkan vekili' olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.