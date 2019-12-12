Gökçek'ten Yavaş'a öneri: Ben taksitle almıştım

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, halefi Mansur Yavaş'a kişisel Twitter hesabında bazı tavsiyeler verdi.

Yavaş'ın yarın otobüs alımı için belediye meclisinden borçlanma yetkisi isteyeceğini hatırlatan Gökçek, "Verilmezse ulaşımı aksatıp 'Ne yapayım borçlanmaya müsaade etmiyorlar' diyecek. Suçu AK Parti ve MHP'ye atacak. Sayın Yavaş, ben otobüs almak için borçlanma yapmadım. Otobüsleri taksitle aldım. Sen de al. Seninkiler bu işi beceremiyorlarsa ben talimat vereyim, bizim çocuklar eğitim versinler. Ankara hepimizin" diye yazdı.

SENİNKİLER BU İŞİ BECEREMİYORLARSA BEN TALİMAT VEREYİM, BİZİM ÇOCUKLAR EĞİTİM VERSİNLER...

ANKARA HEPİMİZİN... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 12, 2019

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