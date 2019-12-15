Gelecek Partisi'nin genç kurucusu Günaçar'dan 'diploma' açıklaması: Erdoğan'ı değil liyakatı kastettim

Bu sözlerinden dolayı kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını savunan Günaçar, Erdoğan'ı değil liyakatı kastettiğini söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Günaçar, "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim 'diploma' kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" ifadelerini kullandı.
Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim “diploma” kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı.— 🇹🇷İsmail Günaçar (@ismailgunacar) December 13, 2019
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