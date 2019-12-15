Gelecek Partisi'nin genç kurucusu Günaçar'dan 'diploma' açıklaması: Erdoğan'ı değil liyakatı kastettim

Gelecek Partisi'nin kurucularından İsmail Günaçar, "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna verdiği "Bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin" sözleriyle Erdoğan'ı kastetmediğini söyledi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucular kurulundaki en genç isim olan 22 yaşındaki İsmail Günaçar, partinin kuruluş toplantısında tepki "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin" dedi.

Bu sözlerinden dolayı kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını savunan Günaçar, Erdoğan'ı değil liyakatı kastettiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Günaçar, "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim 'diploma' kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim “diploma” kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı. — 🇹🇷İsmail Günaçar (@ismailgunacar) December 13, 2019

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